Neljapäeval tuleb kuni üheksa kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Vihma- ja lörtsisadu laieneb saartelt Lõuna-Eesti kohale, hommikuks taandub sadu kagu suunas ja Põhja-Eestis taevas selgineb. Kohati on udu. Puhub lääne- ja loodetuul, Liivi lahe ümbruses põhjakaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur langeb vahemikku -2 kuni +2 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaare tuul 3-7 m/s. Aeg-ajalt sajab vihma ja lörtsi, hommikul sadu lakkab. Kohati tekib udu. Nähtavus on mõõdukas või halb. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +2 kraadi.

Päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 3-9 kraadi.

Peipsi järvel puhub loodetuul 3-7, puhanguti kuni 10 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Ilm on sajuta ja hommikul võib olla udu. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 6-8 kraadi.