Eeloleva nädala esimest poolt kujundab tujukas kevadilm

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva Ida-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vastu hommikut hakkab lund sadama. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -8, saarte rannikul kohati kuni +1 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm, peamiselt Lääne-Eestis sajab mitmel pool hooti lund. Õhtuks pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub ida- ja kirdetuul 1-7, saartel tugevneb 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Teisipäeva öösel on selge või vähese pilvisusega ilm, rannikul on pilvisem ja kohati võib kerget lund sadada. Puhub kirde- ja põhjatuul 2-8 m/s, hommikuks pöördub läänekaarde. Külma on 4-9, rannikul kohati 2 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Edela- ja läänetuul tugevneb 5-10, puhanguti kuni 14, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti 17-20 m/s. Sooja on 1-4 kraadi.