Lähipäevadel jätkub plusskraadidega ilm

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Peamiselt Ida- ja Kagu-Eestis sajab vihma. Paiguti tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 3..8°C.

Päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Hommikupoolikul püsib paiguti udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 6..10°C.

Neljapäeva öösel on enamasti pilves ilm. Kohati on udu ja tibutab uduvihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi, rannikul on kuni 8 kraadi sooja.