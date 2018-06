Esmaspäev toob veel jahedust ja vihma

Ilmateenistuse teatel on öö hakul pilves ilm. Sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Pärast keskööd jäävad ida poolt alates sajuhood harvemaks. Tuul pöördub põhjast läänekaarde 4-9, öö hakul rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 8-14 kraadi.

Peipsi järvel pöördub tuul põhjast edelasse ja läände 5-10, puhanguti kuni 13 m/s. Lainekõrgus on 0,7-1,3 meetrit. Sajab vihma ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 10-12 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Õhtul ilm selgineb. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 15-20 kraadi.