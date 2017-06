Nädalalõpp kostitab tõeliselt sooja ilmaga, mõnes rannas lehvib juba roheline lipp

Reede öösel on Eesti kohal kõrgrõhuhari. Taevas on selge, ilm vaikne ja õhk jahe, temperatuuri miinimumid langevad sisemaal 4 kuni 7 kraadini, meremõjuga rannikuribadel 11 kraadini. Päeval jõuab madalrõhulohk Läänemerele ja idarannikule selle kõrge pilvevine, mis aga sadu ei anna. Tuul on nõrk. Õhk maheneb ja temperatuur tõuseb 21 kuni 23 kraadini, meremõjuga rannikul jääb aga 15 kraadi lähedale.

Laupäeval venib madalrõhuvöönd Läänemerelt kagusse. Eesti jääb selle tugevast haardeväljast eemale ja ennemini on väike ülekaal nõrgal kõrgrõhuväljal. Öö ja ennelõuna on sajuta, pärastlõunal pole välistatud, et mõni üksik pilverünk ka vihmahoo toob. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, päeval 22 kuni 24, meremõjuga rannikul kuni 16 kraadi.

Pühapäeva öösel ulatub kõrgrõhuväli veel Eestini. Pilvi on vähe ja ilm sajuta. Päeval liigub Skandinaavia põhjaossa madalrõhkkond ja selle lõunaserv laieneb Läänemere äärde, toob juurde niiskust ning soodustab pilvede arengut. Pärastlõunal suureneb vihmahoogude võimalus. Edela- ja läänetuul tugevneb puhanguti 12, rannikul 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 14, päeval 20 kuni 24, meretuulega rannikul ja sajuhoogude all kuni 16 kraadi.

Mõnel pool on vesi juba suplussoe

Kui nädal tagasi küündisid veetemperatuurid randades kõigest 17 kraadini ja külma vee tõttu lehvis kõikides randades kas punane või kollane lipp, siis tänaseks on mitmetes supluskohtades vesi soojenenud juba sedavõrd, et lehvib roheline lipp.

Nii võib juba supelda Harku ja Verevi järves, kus täna keskpäeva paiku mõõdeti veetemperatuuriks 19 kraadi. Kraad vähem mõõdeti Paala järve ja Paralepa supluskohtades ning 17 kraadi Pedeli jões ja Kubija järves.

Pärnu randa ja Piritale, kus merevesi on veel küllalt jahe – 15 kraadi –, on täna aga mitusada inimest kogunenud päikest nautima.

Kõige külmem on vesi Põlva paisjärves, kus mõõdeti vaid 14 kraadi. Punane lipp, mis näitab, et ujumine on keelatud, lehvib lisaks Põlva paisjärvele ka Joaorus, Kuremaal, Pärnus, Pikakaril, Pirital, Pühajärvel ja Võsul. Kollane lipp, mis näitab, et ujumine on ohutu vaid kogenutele, on lehvimas Stroomi rannas, Anne kanali, Kakumäe, Kauksi, Kuressaare, Emajõe linnaujula ja vabaujula, Tamula järve ning Viljandi järve juures.

Veetemperatuuride infot saab jälgida siit: Veetemperatuur randades. Ühtlasi näeb sealt, kui palju inimesi parajasti rannas on.

Järgmise nädala keskpaigast läheb jahedamaks

Esmaspäev tuleb praeguse prognoosi järgi veel soe, ent lisandub sajuhooge ja puhub tugev läänekaare tuul. Teisipäeval on samuti sajuhooge laialdaselt ning puhub võrdlemisi tugev edela- ja läänetuul. Ka õhutemperatuur langeb mõne kraadi võrra.

Kolmapäevaks ja neljapäevaks jääb madalrõhkkond Venemaa põhjaosa kohale tiirlema ja selle edelaserv ulatub ikka Läänemereni. Madalrõhkkonna tagalas kandub põhjakaarest meile jahedust ning aeg-ajalt ka niiskemat õhku. Vihmahooge on sageli eelkõige päevasel ajal. Valdavaks on tugev loodetuul. Õhutemperatuur on kolmapäeval 15 kuni 19 kraadi, neljapäeval võib aga mõnes kohas ka alla 15 kraadi jääda.