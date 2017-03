Uuel nädalal läheb taas soojemaks, kuid kohati sajab veel lörtsi

Ilmateenistuse andmetel on esimesel kevadnädalal oodata kuni üheksa kraadi sooja ja päikesepaistelisi päevi, kuid paiguti võib sadada ka lörtsi ja vihma, nädala keskel puhub aga tugev edelatuul.

Teisipäeval liigub Shetlandi saarte lähistelt Norra mere kohale uus madalrõhkkond ja selle lohk liigub üle Eesti. Aeg-ajalt sajab lörtsi ja vihma. Lõuna- ja kagutuul tugevneb, pärastlõunal pöördub edelasse. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +2, päeval 2 kuni 6 kraadi.

Kolmapäevaks kujuneb Lofootide lähistele kõrgetesse õhukihtidesse ulatuv madalrõhkkond ja selle edelaserv ulatub üle Läänemere. Öösel on sadusid harva, päeval sajab mõnes kohas vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub tugev edelatuul. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni +3, päeval 3 kuni 7 kraadi.

Neljapäeval eemaldub madalrõhkkond Siberi arktiliste merede poole. öösel ulatub selle serv veel Läänemereni ning Põhja-Eestis võib kohati lörtsi ja vihma sadada. Edelatuul tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi. Päeval tugevneb lõuna poolt kõrgrõhuvööndi mõju. Taevas selgineb ja ilm on sajuta. Läänekaare tuul rahuneb. Õhutemperatuur on 6 kuni 9, meretuulega rannikul kuni 3 kraadi.

Reedel liigub kõrgrõhkkond Skandinaaviast üle Läänemere ja hoiab ilma rahuliku. Kuid kõrgemates õhukihtides kannab õhuvool läänekaarest niiskust ning seetõttu sajab meil kohati lörtsi või vihma. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni +1, päeval 3 kuni 8 kraadi.

Laupäeval nihkub kõrgrõhkkonna kese Leedu poole, kuid selle põhjaserv ulatub üle Eesti. Ilm on sajuta. Öö on rahulik, päeval muutub edela- ja läänetuul tuntavamaks. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni -6, päeval 2 kuni 6 kraadi.

Pühapäeval liigub üle Skandinaavia põhjatipu uus aktiivne madalrõhkkond ja survestab Läänemere ääres olevat kõrgrõhkkonda. Läänekaare tuul paisub tugevaks, kuid sadu tõenäoliselt meile ei jõua. Õhutemperatuur on öösel -4 kuni +1, päeval 3 kuni 8 kraadi.

Esmaspäeval eemaldub madalrõhkkond Venemaale ja selle järel tugevneb Läänemere taas kõrgrõhkkonna mõju. Ilm on sajuta. Puhub mõõdukas loodetuul. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +3, päeval 3 kuni 9 kraadi.