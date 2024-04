Lähipäevil tuleb kuni kuus kraadi külma

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, sekka ka lörtsi. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 5-10, rannikul kohati 2-4 kraadi.

Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi, põhjapoolsetes maakondades ka lund. Puhub kirde- ja idatuul, saartel ka põhjatuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -4 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi, Põhja Eestis ka lund. Puhub valdavalt kirdetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 1-7 kraadi.

Reede öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi, Põhja-Eestis ka lund. Puhub kirde- ja põhjatuul 4-10, puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -6 kraadi, rannikul tuleb kohati kuni +1 kraadi. Päeval on valdavalt pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Kirde- ja põhjatuul pöördub õhtuks loodesse 5-10, puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +4 kraadi.