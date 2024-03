Lähipäevil pole veel miinuskraadidest pääsu

Reedel enne keskööd on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Pärast keskööd edela poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aegamisi üle maa kirdesse. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, saartel pöördub hommikul edelasse ja tugevneb puhanguti 13 m/s. Sooja on 2-7 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Õhtu poole Lõuna-Eestis pilvisus hõreneb ja sadu jääb harvemaks. Tuul pöördub kõikjal edelasse 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 5-10 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega, Põhja-Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma. Puhub edelatuul 4-9, puhanguti 11, põhjarannikul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, põhjarannikul puhanguti 15 m/s, õhtul nõrgeneb. Sooja on 7-12, rannikul kohati kuni 5 kraadi.

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, hommikuks pöördub saartelt alates kagusse ja tugevneb veidi. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, hilisõhtul sajab kohati vihma. Puhub kagu- ja idatuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 9-16, rannikul kohati 5 kraadi.