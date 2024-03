Kolmapäeval ilm pisut soojeneb

Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Paiguti on udu. Öö hakul puhub Ida-Eestis muutliku suunaga tuul 1-6 m/s, lääne poolt alates tugevneb kagu- ja lõunatuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi.