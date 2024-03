Laupäeval tuleb kuni kaheksa kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, sekka ka lörtsi, pärast keskööd lääne poolt alates sajuvõimalus väheneb. Paiguti on udu. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 1-4 kraadi.