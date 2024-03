Reedel tuleb kuni viis kraadi sooja

Öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati võib sekka tulla ka lörtsi, on udu. Puhub lõuna- ja edelatuul, saartel läänekaare tuul 1-7, hommikul puhanguti kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi.