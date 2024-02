Esmaspäeval on oodata sompus ilma

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Mitmel pool on udu. Puhub kagu- ja idatuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur jääb -3 ja +2 kraadi vahele. Teed on paiguti libedad.

Peipsi järvel puhub kagu- ja idatuul 2–7 m/s. Sajab vähest vihma. Võib olla udu, ent muidu on nähtavus mõõdukas. Õhutemperatuur on -1 on +1 kraadi.

Esmaspäeva päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi ning on udu. Puhub idakaare-, pärastlõunal muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Sooja on 1–5, Lõuna-Eestis kuni 8 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagu-, õhtul lõunakaaretuul 2–7 m/s. Sajab vähest vihma. Nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 1–4 kraadi.