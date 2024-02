Lähipäevad toovad sulailma asemel valdavalt kergeid miinuskraade

Kolmapäeva öösel on peamiselt pilves ilm. Paljudes kohtades sajab lund ja lörtsi, saartel kohati ka vihma ja on jäidet. Puhub ida- ja kagutuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb ning pöördub Lääne-Eesti saartel lõunasse ja edelasse. Külma on 1–8, Kirde-Eestis kuni 12 kraadi, Lääne-Eesti saartel jääb õhutemperatuur -1 ja +2 kraadi vahele. Kolmapäeva päeval on pilves ilm. Paljudes kohtades sajab enamasti lund. Puhub lõunakaaretuul 3–9, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Külma on 1–7, Ida-Eestis paiguti 10, Lääne-Eesti saartel jääb õhutemperatuur -1 ja +2 kraadi vahele.