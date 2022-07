Sooja suveilma ei paku ka pühapäev

Öö hakul on valdavas Eestis pilvi vähe ja ilm sajuta. Saartel ja looderannikul on pilvisem ning sajab vihma, ühtlasi on äikeseoht. Pärast keskööd laienevad vihmapilved ida poole. Ida-Eestis puhub edela- ja lääne-, Lääne-Eestis lääne- ja loodetuul 4-10, rannikul puhanguti 13, põhjarannikul kuni 16 m/s. Sooja on 6-11, rannikul kuni 15 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 4-10 m/s. Laine kõrgus on 0,5-0,9 meetrit. Hommikul hakkab vihma sadama ja nähtavus on enamasti hea. Sooja on 11-13 kraadi.

Ennelõuna on enamasti pilves. Sageli sajab vihma ning võib äikest olla. Pärastlõunal lääne ja loode poolt alates pilved hõrenevad ning sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne- ja loode-, Ida-Eestis ennelõunal ka edelatuul 4-10, puhanguti kuni 14 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 15-18 kraadi.