Ilm läheb lähipäevil jahedamaks

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega enamasti kuiv ilm, aga üle Kagu-Eesti võib liikuda pilverünki, millest kohati hoovihma tuleb. Ühtlasi on äikeseoht. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde ja puhub 2-7, põhjarannikul öö hakul puhanguti kuni 12 m/s, pärast keskööd tuul vaibub. Sooja on 11-20 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest, saju tõenäosus on suurem saartel ja Ida-Eestis. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärastlõunal saartel ka edelatuul 5-11 m/s. Sooja on 22-28 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest, saju tõenäosus on suurem saartel ja Ida-Eestis. Puhub lõunakaare tuul 3-9, hommikul tugevneb saartel puhanguti 13 m/s. Sooja on 13-19 kraadi. Päeval on nii selget taevast kui ka pilverünki, millest mõnes kohas hoovihma sajab. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 18-23, Ida-Eestis kuni 25 kraadi