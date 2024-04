Nädala lõpus võib tulla üle 15 kraadi sooja

Laupäeva öö hakul on valdavalt selge ilm, pärast keskööd pilvisus paljudes kohtades tiheneb. Kohati sajab hoovihma ja lörtsi. Puhub lõunakaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 1-5 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s, õhtul lõunakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 9-14, rannikul kohati kuni 6 kraadi.

Pühapäev on tõusva õhurõhu foonil kohatiste vihmahoogudega ja soojema õhumassi saabumisel on ka äikesevõimalus. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 0..+6°C, päeval 10..15°C, Lõuna-Eestis võib paar-kolm kraadi kõrgemalegi tõusta.