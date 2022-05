Lähipäevad pakuvad nii vihmasadu kui ka päikesepaistet

Pühapäeva öö hakul on pilves ja laialdaselt vihmahooge. Pärast keskööd sajuhood hõrenevad ja loode poolt alates taevas selgineb. Tuul pöördub kõikjal loodesse ning puhub 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 1-6 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 4-9, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 15 m/s. Sooja on 8-13°C, tuulepealsel rannikul 6 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sajab kohati vihma ja lörtsi. Puhub loodetuul 3-8, öö hakul rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +2 kraadi, rannikul tuleb kuni +5 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 7-12 kraadi.