ILMAPROGNOOS ⟩ Nädala teises pooles on oodata vihmahooge

Pühapäeva öösel liigub madalrõhulohk ühes vihmahoogudega üle Eesti, selle järel õhurõhk tõuseb ja tugevneva kõrgrõhkkonna servas taevas selgineb. Tuul pöördub läände ja loodesse ning õhumass vahetub ka mandril jahedama vastu. Selgineva taeva all langeb varahommikuks õhutemperatuur kohati üsna nullkraadi lähedale, päevane tõus piirdub seitsme kuni kaheteistkümne plusskraadiga, Lõuna-Eestis võib kraad-paar kõrgemale tõusta, edastab keskkonnaagentuur oma eelseisva nädala ilmaprognoosis.

Esmaspäev tuleb kõrgrõhkkonna servas olulise sajuta ja mõõduka lääne- ja loodetuulega. Ööks taevas selgineb ja õhk jahtub sisemaal nullkraadi ümbrusse, rannikul jääb plusspoolele. Päev on pilverünkade ja veidi üle 10 soojakraadi tõusva õhutemperatuuriga.

Teisipäeval taganeb kõrgrõhuala Läänemerele laieneva madalrõhkkonna nügimisel Venemaale. Öö on taas selgema taevaga ja rahulik ning nullkraadi ümbrusse langeva õhutemperatuuriga. Päeval läheneb merelt madalrõhulohk, edela- ja lõunatuul tugevneb. Lisandub pilvi ning pärastlõunal vihma tõenäosus suureneb. Õhutemperatuur tõuseb 10 kuni 15 kraadini.

Kolmapäeval liigub madalrõhulohk ühes vihmahoogudega üle Eesti. Öösel on lõuna- ja edelatuul veel tugev, päeval rahuneb. Pilvisel ööl õhutemperatuur alla viie kraadi ei lange, päeval on õhutemperatuur 9 kuni 15 soojakraadi piires.

Neljapäeva öösel jääme madalrõhuala lõuna-, päeval edelaserva. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel neli kuni seitse kraadi sooja, päeval 9 kuni 15 kraadi.

Reedel libiseb Eesti kohalt üle kõrgrõhuhari. Kohati, suurema tõenäosusega öö hakul ja pärastlõunal, on mõni vihmahoog. Läänekaare tuul on tasane. Selgema ööga jahtub õhk sisemaal üsna nullkraadi lähedale, päeval tõuseb aga 13 kuni 17 kraadini, meretuulega rannikul on 10 soojakraadi piires.