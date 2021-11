Teisipäeval tuleb kuni kuus kraadi külma

Öösel on pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab, sadu on tihedam Ida-Eestis, hommikul saartel ja läänerannikul sadu hõreneb. Puhub kirde- ja põhjatuul, pärast keskööd põhja- ja loodetuul 5-10, puhanguti 14, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -6 kraadi.

Peipsi järvel puhub kirde- ja põhjatuul 8-12, puhanguti 14-17 m/s. Laine kõrgus on 1-1,8 meetrit. Sajab lund ja tuiskab ning nähtavus on halb. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni -4 kraadi.

Päeval on pilves, saartel selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab lund ja tuiskab, keskpäeval lääne poolt alates sadu hõreneb. Puhub loode- ja põhjatuul 5-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -6 kraadi. Teedel on libeduseoht!