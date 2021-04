Eelolev nädal pakub ohtralt päikesepaistet

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Hommikuks koonduvad sajuhood Ida-Eesti kohale. Puhub lõunakaaretuul 3-9, öö hakul Virumaa rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 3-8 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Peamiselt Mandri-Eestis sajab hoovihma. Puhub läänekaaretuul 3-9, pärastlõunal rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 4-10 kraadi.

Kolmapäeva öösel hakkab pilvkate lääne poolt hõrenema. Ida-Eestis sajab hoovihma, sekka võib ka lörtsi tulla. Puhub läänekaaretuul 2-7, rannikul puhanguti 10 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lääne- ja loodetuul 4-9, puhanguti 12 m/s. Sooja on 4-10 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaaretuul 4-9, puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi. Neljapäeva päeval on selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub põhjakaaretuul 4-9, puhanguti 12 m/s. Pärastlõunal puhub Liivi lahe ümbruses kirde- ja põhjatuul kuni 14 m/s. Sooja on 4-10 kraadi.

Reedel laieneb Skandinaaviast kõrgrõhuala servaga Eesti kohale. Ilm on selgema taevaga ja sajuta, aga tugeva kirdetuulega. Õhutemperatuur on öösel nullkraadi ümber, päeval tuleb 3-8 kraadi sooja.