Esmaspäeval tuleb kuni 16 kraadi sooja

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Hommiku poole ööd on sajuta ja pilvi hõredamalt. Puhub ida- ja kagutuul 4-10, Lääne-Eesti saartel puhanguti 13-15 m/s. Sooja on 2-7 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kagutuul 4-7, hommikul puhanguti 11 m/s. Lainekõrgus on jäävabas vees 0,3-0,8 meetrit. Enne keskööd võib sadada vähest vihma. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 3-5 kraadi.

Esmaspäeva päeval on Ida-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on pilves selgimistega ning ajuti sajab vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 12-15 m/s. Sooja on 11-16, meretuulega rannikul 7-9 kraadi.