Esmaspäeval sajab lund, lörtsi ja vihma

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Aeg-ajalt sajab vihma ja lörtsi, sadu läheb üle lumeks. Mitmel pool esineb udu ja kiilasjääd. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8, Liivi lahe piirkonnas ja mandri lõunaosas puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +1 kraadi. Teedel on libeduseoht.