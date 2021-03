Lähenev kõrgrõhkkond toob esmaspäevaks leebemat talveilma

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja kohati tuiskab. Hommikuks sajuvõimalus väheneb. Öö hakul puhub loode- ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Saarte rannikul ulatub tuule kiirus 10-14, puhanguti 21 m/s. Pärast keskööd puhub loode- ja põhjatuul kiirusega 5-10, rannikul puhanguti 16 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Külma on 4-9, Kirde-Eestis kuni 11 kraadi. Teedel on libedust.