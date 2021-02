Laupäev tuleb päikeseline ja plusskraadidega

Öösel on pilves selgimistega ilm, hommikuks Lääne-Eestis selgineb. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi. Puhub lääne- ja loodetuul 5-10, Lääne-Eesti saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi. Teed muutuvad libedaks.

Peipsi järvel puhub lääne- ja loodetuul 5-10, hommikul kuni 12 meetrit sekundis. Sajab vähest lund ja lörtsi ning nähtavus on mõõdukas. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +1 kraadi.

Päeval on Lääne-Eestis selge, õhtul vähese pilvisusega ilm. Ida-Eestis on pilves selgimistega, õhtuks selgineb. Ilm on sajuta. Puhub loodetuul 5-10, ennelõunal Lääne-Eesti saartel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi, õhtul ilm külmeneb. Teedel on libeduse oht.