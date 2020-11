Lähipäevadel sajab vihma, lörtsi ja lund

Ööl vastu laupäeva on valdavalt pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, lörtsi ja vihma, pärast keskööd jääb sadu harvemaks. Kohati on jäidet. Puhub põhja- ja kirdetuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur ulatub kahest külmakraadist kahe soojakraadini, rannikul on kuni viis kraadi sooja. Laupäeva päeval on pilves ilm. Kohati sajab lörtsi ja vihma, saju tõenäosus on suurem põhjarannikul. Puhub kirdetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur ulatub nullist viie soojakraadini.

Ööl vastu pühapäeva on pilves ilm. Kohati sajab nõrka lund ja lörtsi, saartel ka veidi vihma. Puhub kirde- ja idatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur ulatub nullist nelja külmakraadini, rannikul on kuni kaks kraadi sooja. Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati võib veidi lörtsi ja lund sadada. Puhub kirde- ja idatuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur ulatub kahest külmakraadist kahe külmakraadini.

Ööl vastu esmaspäeva on pilves selgimistega ilm. Ida-Eestist levib sajuvöönd lääne poole, enamasti sajab lund ja lörtsi ja sadu on tõenäoliselt võrdlemisi nõrk. Puhub idakaare tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur ulatub nullist viie külmakraadini, rannikul on kuni kaks kraadi sooja. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mandril on üksikuid, saartel ja läänerannikul laialdasemalt sajuhooge ning sajab nii lund, lörtsi kui vihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur ulatub ühest külmakraadist kahe soojakraadini.