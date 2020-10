Teisipäeval tuleb kuni 18 kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, Lääne-Eestis on kohati äikest. Hommikul saju tõenäosus väheneb. Puhub kagutuul 4-10, vastu hommikut rannikul puhanguti 14, saartel kuni 18 m/s. Sooja on 11-15 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 4-9, vastu hommikut puhanguti kuni 13 m/s. Laine kõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Kohati sajab vihma ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 12-14 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 6-12, puhanguti kuni 15, saartel ja läänerannikul kuni 20 m/s, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on 15-18 kraadi.