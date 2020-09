Lähipäevad pakuvad jahedat ja vihmast sügisilma

Kolmapäeva öösel madalrõhulohk ühes tihedate sajupilvedega eemaldub ja pärast keskööd on pilvi hõredalt ja vihma võimalus juba märksa väiksem. Edela- ja läänetuul on tugev. Õhutemperatuur langeb 10 kraadi ümbrusse. Päeval madalrõhkkonna mõju pisut väheneb ja hommikupoolikul võib ka selgemat taevast olla. Kuid niiskelt maapinnalt õhku kerkivast niiskusest areneb pärastlõunaks taas rohkelt rünksajupilvi ja hoovihmadest pääsu pole. Puhub tugev läänetuul. Sooja on14-17 kraadi.

Neljapäevaks toob madalrõhulohk niiskema õhumassi ja vihmahooge. Puhub võrdlemisi tugev edela- ja läänetuul, päeval pöördub tuul loodesse. Öine õhutemperatuur on 7-12 kraadi juures, rannikul paar kraadi enam, päeval on sajupilvede all sooja vaid 13-14, kuivemais paigus kuni 16 kraadi.