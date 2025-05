Öösel on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub Kagu-Eestist loode suunas ning hommikuks lakkab. Kohati on sadu tugev ja paiguti tekib udu. Tuul pöördub lõunakaarest idakaarde ning puhub 2-7, öö hakul põhjarannikul ja Liivi lahe ümbruses kirdetuul kuni 10, puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +5 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare, pärast südaööd pöördub idakaarde 3-8 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Öö hakul sajab kohati vihma, seejärel tekib udu. Nähtavus on mõõdukas, kohati on udu. Sooja on 3-5 kraadi.