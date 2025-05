Öösel on peamiselt pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, paiguti on sadu tugev. Puhub kirdetuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 14-17 m/s, alates Kagu-Eestist pöördub tuul sisemaal järk-järgult idakaarde ja nõrgeneb hommikuks 1-7 m/s. Sooja on 1-6, rannikul kuni 8 kraadi.