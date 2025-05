Ööl vastu esmaspäeva on pilves selgimistega ilm. Lõuna- ja Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma. Pärast keskööd loode poolt alates taevas selgineb. Puhub kirdetuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 6-10 kraadi.

Esmaspäeva päeval on enamasti päikesepaisteline ilm, Kagu-Eestis on vahelduv pilvisus ja ennelõunal sajab kohati hoovihma. Puhub kirde- ja põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 14 m/s, õhtul nõrgeneb. Sooja on 12-17, rannikul kohati kuni 9 kraadi.