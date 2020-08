Esmaspäev tuleb äikeseohust hoolimata suvine

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Vastu hommikut pilvisus veidi tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Paiguti tekib udu. Puhub läänekaaretuul, hommikuks pöördub tuul rannikul põhja kiirusega 2-7, puhanguti 10 m/s. Sooja on 12-16, rannikul kohati 18 kraadi.

Peipsi järv puhub läänekaaretuul 2-7 m/s. Lainekõrgus on kuni 0,5 meetrit. Ilm on sajuta. Nähtavus on hea, kuid paiguti võib tekkida udu. Sooja on 14-16 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal alates Põhja-Eestist taevas selgineb. Kohati sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub põhjakaaretuul 2-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 19-25 kraadi.