Pühapäeval tuleb kuni 28 kraadi sooja, uue nädala algupoolel annab kuumus järele

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub muutliku suunaga tuul, põhjarannikul edelatuul 1-7 m/s. Sooja on 13-18 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s. Lainekõrgus on kuni 0,5 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega, kuid paiguti võib tekkida udu. Sooja on 15-17 kraadi.

Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja võib olla äikest. Puhub läänekaaretuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 23-28, rannikul kohati 20 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaaretuul 3-8 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Pärastlõunal võib hoovihma sadada ja äikest olla. Nähtavus on hea. Sooja on 25-27 kraadi.

Ilm uue nädala algupoolel

Ööl vastu esmaspäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Vastu hommikut tõmbub taevas alates Põhja-Eestist rohkem pilve ja kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul, pärast keskööd loode- ja põhjatuul 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Sooja on 13-18 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, õhtul alates Põhja-Eestist taevas selgineb. Kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaaretuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 19-24 kraadi.

Teisipäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaaretuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 10-16 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaaretuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.