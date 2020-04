Ees on ootamas soojad kevadilmad

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt ida- ja kagutuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi, saartel ja läänerannikul on sooja 3-6 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel võib vähest vihma sadada. Puhub kagu- ja idatuul 5-11, puhanguti kuni 14, saartel ja läänerannikul 17 m/s. Sooja on 9-14 kraadi.

Laupäeva öösel on mandril muutliku pilvisusega ja sajuta ilm. Saartel on pilves ilm ja varahommikul hakkab vihma sadama. Puhub kagutuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 m/s, pärast keskööd nõrgeneb. Sooja on 3-8 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved liiguvad hommikul saartelt mandrile, õhtuks jõuab sadu Ida-Eestisse. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, puhanguti 12 m/s, õhtul nõrgeneb. Sooja on 10-15, rannikul kohati 8 kraadi.

Pühapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Öö hakul sajab Ida-Eestis vihma, pärast keskööd on üksikuid sajuhooge. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6, saartel lõuna- ja edelatuul 4-9 m/s. Sooja on 3-8 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 12-17, rannikul kohati 8 kraadi.