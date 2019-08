Laupäeval on oodata sajuta ilma, uuel nädalal hakkab vihma sadama

Laupäeva öösel on tulemas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab Ida-Eestis kohati hoovihma. Mitmel pool tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 11 m/s. Sooja tuleb 10-15, rannikul kuni 18 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaare tuul 2-7 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Öö hakul sajab hoovihma. Nähtavus on hea, paiguti tekib udu. Sooja tuleb 13-15 kraadi.

Laupäeva päeval on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Puhub läänekaare tuul 1-7 m/s, õhtul pöördub saartel lõunasse. Sooja tuleb 19-24 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaare tuul 2-7 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus hea. Hommikul võib tekkida udu. Sooja tuleb 21-23 kraadi.

Kui tuleva nädala esmaspäevast on vihmasadu oodata kohati Lääne-Eestis, siis teisipäeval sajab juba mitmel pool Eestis.

Pühapäeva öösel on oodata selge või vähese pilvisusega sajuta ilma. Kohati on udu. Tuul pöördub lõunakaarde 1-7 m/s. Päeval on tulemas valdavalt päikesepaisteline ilm. Puhub kagu- ja idatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 12 m/s. Öösel tuleb sooja 7-12, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval tuleb sooja 20-25 kraadi