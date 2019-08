Lähipäevadel tuleb sooja kuni 22 kraadi

Esmaspäeva öösel on vähese või vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati hoovihma. Puhub edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 12-17 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s, õhtul pöördub mandril lõunakaarde ja nõrgeneb. Sooja on 18-23 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 3-8 m/s. Sooja on 11-16 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Hoovihma sajab peamiselt Ida-Eestis. Tuul pöördub läänekaarde 3-9 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.