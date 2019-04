Nädal algab kuni 15 soojakraadiga, öösiti langeb temperatuur veel miinuspoolele

Esmaspäeval (29.04) laieneb kõrgrõhkkond jõulisemalt Läänemere äärde. Öö on selge, päeval on vaid õhukest kõrget pilvevinet ja ilm on ikka kuiv. Kirde- ja idatuul jääb tasapisi nõrgemaks. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +4, saarte rannikul üle +5 kraadi, päeval 11 kuni 15 kraadi, Hiiumaa rannikul ja Soome lahe ääres jääb alla 10 kraadi.

Teisipäev (30.04) jätkub kõrgrõhkkonna servas valdavalt sajuta ilmaga. Idakaare tuul on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +4 kraadi, meretuulega rannikul on kuni +6 kraadi, päeval 10 kuni 15 kraadi, põhjarannikul võib pisut jahedam olla.

Kolmapäeval (1.05) läheneb Soomest madalrõhulohk. Öö on veel selge ja vaikne. Päev on pilvisem, aga tänastel andmetel ikka sajuta ja mõõduka läänekaare tuulega. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni +5, rannikul kuni +7 kraadi, päeval 12 kuni 17 kraadi.

Neljapäeval (2.05) madalrõhkkonna mõju suureneb. Lisandub pilvi ja siin-seal sajab veidi vihma. Edelatuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel +2 kuni +7, päeval 12 kuni 17 kraadi.