Vahelduvad pluss- ja miinuskraadid muudavad teeolud raskeks

Öösel on pilves ilm. Saartelt vihmana algav sadu levib mandrile ja läheb sisemaal üle lörtsiks ja lumeks. Mitmel pool on jäidet, enne sadu paiguti udu. Puhub edela- ja lõunatuul 4 kuni 10, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, saartel ja kohati rannikul tuleb kuni +2 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 4-9, hommikul kuni 11 meetrit sekundis. Pärast keskööd hakkab sadama lund. Nähtavus on mõõdukas, tihedas sajus halb, öö hakul võib olla udu. Tuleb 1 kuni 3 kraadi külma.

Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, saartel ja Lääne-Eestis lörtsi, paiguti sekka ka vihma. Õhtul suureneb lääne pool jäiteoht. Puhub lõuna- ja kagutuul 5 kuni 11, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, õhtul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus +1 kuni -3 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja kagutuul 5 kuni 8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Aeg-ajalt sajab lund. Nähtavus on enamasti mõõdukas. Tuleb 1 kuni 3 kraadi külma.

Maanteeamet palub kõigil liiklejatel arvestada talviste tee- ja ilmastikuoludega ning valida teeoludele vastav sõidukiirus.

Ees on ootamas parajalt pakaseline nädal

Ilmateenistuse prognoosi järgi on ees ootamas parajalt pakaseline nädal, kus paiguti langeb õhutemperatuur 15 külmakraadini.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, vaid Kagu-Eestis on saju võimalus väike. Puhub kagutuul 3 kuni 9, öö hakul rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb hommikuks 3 kuni 10 miinuskraadini. Päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab lund. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Külma on 3 kuni 8 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves ilm ning mitmel pool sajab lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Külma on 4 kuni 9, Kagu-Eestis 10 kuni 15 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab kerget lund. Päeva jooksul pöördub tuul edelasse ja läände ning puhub 2 kuni 8 meetrit sekundis. Külma on 3 kuni 8, Kagu-Eestis 8 kuni 12 kraadi.

Reede öösel pilvisus tiheneb. Vastu hommikut loode poolt alates sajab lund, kohati tuiskab. Lääne-Eestis läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks ning on jäiteoht. Edela- ja läänetuul tugevneb 7 kuni 13, rannikul puhanguti 18 meetrini sekundis. Öö hakul on külma 3 kuni 8, Kagu-Eestis 8 kuni 12 kraadi, hommikuks õhutemperatuur tõuseb. Päeval on pilves ilm. Sajab lund, Lääne-Eestis ka lörtsi ja vihma. Kohati tuiskab ja on jäiteoht. Pärastlõunal loode poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub edela- ja läänetuul 7 kuni 13, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis, päeva jooksul veidi nõrgeneb ja pöördub loodesse. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis vahemikus 0 kuni +3 kraadi, Ida-Eestis 0 kuni -3 kraadi.

Laupäeval kaugeneb madalrõhkkond Koola poolsaare taha ja selle lääneserva mööda algab külmema õhu sissetung Läänemere äärde. Sajuhooge on üksikuid ja tulevad alla enamasti lume, saartel ka lörtsina. Tuul pöördub öösel kõikjal loodesse ning on tugev, päeval nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul vahemikus -2 kuni +2 kraadi, sisemaal langeb 3 kuni 8 miinuskraadini, päeval näitab termomeeter 0 kuni -5 kraadi.

Pühapäeval jääb madalrõhkkonna serv Eesti kohale ning toob päevaks lund, saartel võib sekka ka lörtsi tulla. Tuul puhub läänest ja loodest, on öösel nõrgem, päeval taas tugevam. Öösel on külma 5 kuni 10 kraadi, selgineva taeva all langeb 15 miinuskraadi lähedusse, päeval on külma 2 kuni 7 kraadi, Lõuna-Eestis 10 kraadi ümber.