Alanud nädal toob Eestisse suvise soojuse

Kahe rõhu piiril on edelatuul tugev nii merel kui maal, kuid teadmine, et sama tuul toob Läänemere äärde soojema õhu, aitab ehk ebamugavat ilma paremini taluda.

Teisipäeval on pilves, kohatiste selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub edelatuul 6-11, puhanguti 14, pärastlõunal saartel ja rannikul 18 m/s. Õhutemperatuur on 11-14 kraadi.

Kolmapäeval nihkub madalrõhkkond üle Skandinaavia põhjatipu Barentsi merele ja laialdase ulatusega kõrgrõhuala tugevneb nii Kesk- kui Ida-Euroopa kohal. Kahe rõhuala piirimail on öö veel väga tugeva edelatuulega, päeva peale jääb tuul tasapisi nõrgemaks ning pöördub enam läände. Ilm on olulise sajuta ja aeg-ajalt pilved ka hajuvad, kuid laialdaselt selget taevast veel ei ole. Õhutemperatuur on öösel 7-12, päeval 13-16 kraadi.

Neljapäeval saab ülekaalu kõrgrõhkkond ja ilm on sajuta. Tuul vaibub ja pöördub läänekaarest lõunakaarde. Öösel tekib laialdaselt udu, mis võib veel ennelõunal ka püsida. Päeva jooksul peaks madal pilvekiht vähemalt osaliselt hajuma. Õhutemperatuur on öösel 4-8, rannikul kuni 11, päeval 12-16 kraadi.

Reede tuleb kõrgrõhkkonna vahetus läheduses sajuta ja taevas peaks laialdasemalt selge olema, aga öösel on udu tekkimiseks tingimused ikka soodsad ja siis on ka hommikupoolik udune. Lõunakaare tuul on öösel nõrk, päeval saartel veidi tuntavam. Õhutemperatuur on öösel 5-9, rannikul kuni 12, päeval 14-17 kraadi.