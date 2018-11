Pühapäeval võib lörtsi sadada

Ilmateenistuse teatel on pühapäeva öösel pilves selgimistega ilm ja paiguti sajab vähest vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7, öö hakul põhjarannikul läänetuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja on 3-8, rannikul kuni 11 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Lainekõrgus on 0,2 kuni 0,7 meetrit. Kohati sajab vihma ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 6 kuni 8 kraadi.

Peipsi järvel puhub ennelõunal muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis, pärastlõunal tugevneb põhja- ja loodetuul 7 kuni 11, puhanguti 15, õhtul kuni 18 meetrini sekundis. Lainekõrgus on ennelõunal 0,2 kuni 0,7 meetrit, pärastlõunal 0,9 kuni 1,6 meetrit. Sajab vihma ja pärastlõunal on sadu kohati tugev. Õhtul võib sekka ka lörtsi tulla. Nähtavus on mõõdukas, kuid sajus halb. Sooja on 10 kuni 13 kraadi.