Uus nädal toob kevadiselt sooja ilma

Homme edela- ja läänetuul tugevneb veidi. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 7, päeval 15 kuni 19, rannikul kohati 9 kraadi.

Teisipäeva öösel riivab Eestit korraks põhja poolt mööduv madalrõhulohk, mis toob küll jahedamat õhku, kuid sajupilved siia ei ulatu. Ilm on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub valdavalt läänekaaretuul 2-8 meetri sekundis. Sooja on 3 kuni 8 kraadi. Päeval taastub kõrgrõhkkonna mõju ning ilm on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetri sekundis. Sooja on 14 kuni 19, rannikul kohati 10 kraadi.

Kolmapäevast nädala lõpuni määrab Eesti ilma sademetevaba kõrgrõhuala. Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaaretuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 7 kraadi. Päeval on selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub idakaaretuul 5 kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 18, rannikul paiguti 10 kraadi.

Neljapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 4 kuni 10 meetri sekundis. Sooja on 4 kuni 10 kraadi. Neljapäeva päeval on samuti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 4 kuni 10, õhtul saartel puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 21, rannikul kohati 11 kraadi.