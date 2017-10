Meile toob soojemat õhku edela- ja läänetuul, mille puhangud ulatuvad merel 15 meetrini sekundis. Nii tõuseb meil õhutemperatuur 15 kraadi lähedale, hoolimata sellest, et päikest on vähe ja mõnel pool tibutab vihma.

Homme on pilves ilm, õhtupoolikul on selgimisi. Hommikupoolikul tibutab vihma ja püsib udu. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 11, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis, õhtul pöördub tuul loodesse. Õhusooja on 10 kuni 15 kraadi.