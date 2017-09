Vananaistesuve jätkub veel mõneks päevaks

Homme katab Eestit kõrgrõhkkonna edelaserv ning pilvi on vähe ja ilm püsib sajuta. Idakaare tuul on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel 6 kuni 9, meretuulega rannikul 13, päeval 15 kuni 18 kraadi.

Kolmapäeval liigub kõrgrõhkkond Laadoga taha ning selle läheduses püsib meil sajuta ja võrdlemisi selge ilm. Idakaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 4 kuni 9, meretuulega rannikul 13, päeval 15 kuni 18 kraadi.

Neljapäeval ja reedel on kõrgrõhkkonna põhipaigaks Soome ja selle lõunaservas on meie ilm vaikne ja sajuta, kuid laiguti kujuneb taevasse õhuke madal pilvekiht. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur langeb öösel 2 kuni 7, sisemaal maapinnal kohati null kraadi lähedale, rannikul on kuni 12, päeval 13 kuni 17 kraadi.

Laupäeval katab Eestit kõrgrõhkkonna edelaserv ja ilm on olulise sajuta. Idakaare tuul muutub veidi tuntavamaks. Kirdevoolus algab külma õhu sissetung. Pilvisema taeva korral jääb temperatuur öösel õhus 4 kuni 9 kraadi piiresse ja maapinnal langeb null kraadi lähedale. Päeval tuleb 11 kuni 15 kraadi sooja.

Pühapäev jätkub kõrgrõhkkonna mõjusfääris enamasti sajuta ilmaga. Puhub mõõdukas ida- ja kagutuul. Lisandub külma ja kui öösel on pilvi laiguti, siis temperatuur langeb õhus 2 kuni 7 kraadi piiresse, maapinnal laialdaselt alla null kraadi. Päeval tõuseb pilvisema taeva all vaid 10 kraadi ümbrusse, ent kus päikest enam, seal paar-kolm kraadi kõrgemale.

Esmaspäeval suureneb Skandinaavia poolt madalrõhkkonna surve ning kõrgrõhkkond eemaldub kaugemale Venemaa sisealade suunas. Öö on sajuta ning mõõduka ida- ja kagutuulega. Päeval võib läänepoolsetes maakondades veidi vihma sadada ja kagutuul tugevneb. Sooja tuleb päeval 8 kuni 13 kraadi.