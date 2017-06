Põhja-Venemaale taanduva madalrõhkkonna edelaservas liigub homme üle Eesti vihmahooge ning mõnes kohas võib olla ka äikest, tuul on puhangulisem põhjarannikul ning jahedamas õhumassis on sooja umbes 15 kraadi.

Ülehomseks on madalrõhkkond läinud ja Läänemere kohal on nõrk rõhuväli: nii sadu kui tuult on vähe, kuid õhk püsib jahe.

Neljapäeval tuleb vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti võib olla äikest. Puhub loode- ja läänetuul 5–11, põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 14–18 kraadi.