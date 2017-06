Algas tõeline suvi

Suvine pööripäev ehk suvine päikeseseisak on ööpäev iga aasta 20. või 21. juunil, mil on põhjapoolkeral pikim päev ja lühim öö, aga lõunapoolkeral on pikim öö ja lühim päev.

Alanud on jaaniaeg, mille kohta vanarahvas ütles, et päike on oma pesas – tänasest kolmapäevani tõuseb ja loojub päike täpselt samadel kellaaegadel. Juba jaanipäeval ehk 24. juunil on päev minuti võrra lühem ja siit edasi hakkab sügis väikeste sammudega taas lähemale tulema.

Suvisel pööripäeval on Päike seniidis põhjapöörijoone kohal. See on astronoomilise suve algus, põhjapoolkeral suve algus, lõunapoolkeral talve algus. Suvisest pööripäevast alates põhjapoolkeral öö pikkus suureneb ja päeva pikkus väheneb, aga lõunapoolkeral päeva pikkus suureneb ja öö pikkus väheneb.