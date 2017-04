Pühapäeval tuleb kuni 14 kraadi sooja

Öö hakul sajab Ida-Eestis kohati vihma ja mitmel pool tekib udu. Puhub lääne- ja edelatuul 4–10, põhjarannikul öö hakul puhanguti 14 m/s. Päeval püsib pilves selgimistega ilm ja pärastlõunal sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt lääne- ja edelatuul 3–9 m/s. Öösel on sooja 2–7 ja päeval 9–14, rannikul kohati viis kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Päeval on ilm vahelduva pilvisusega ja sajuta. Öösel puhub loodetuul 3–9, päeval põhjakaare tuul 2–8 m/s. Öösel on sooja 1–6 ja päeval 4–9, Lõuna-Eestis kuni 12 kraadi.

Teisipäeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Öösel puhub läänekaare tuul 3–9, päeval tugevneb edela- ja lõunatuul 5–12, saartel ja rannikul puhanguti 15–17 m/s. Õhutemperatuur jääb öösel kolme külma- ja kahe soojakraadi vahele, päeval tuleb 7–12, rannikul kohati neli kraadi sooja.

Kolmapäeva öösel pilvisus tiheneb ja hommikul sajab Lääne-Eestis vihma. Päeval on enamasti pilves ilm ja ajuti sajab vihma. Öösel puhub edela- ja lõunatuul 5–12, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb. Päeval puhub lõunakaare tuul 3–9 m/s. Öösel on sooja 1–6 ja päeval 3–8, Kagu-Eestis kuni 11 kraadi.