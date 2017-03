Kevade ootajad peavad veel kannatust varuma: ilmateenistus lubab lumesadu

Kuigi loodus oma arengus käib juba kindlalt kevadist rada, siis ilmas on ikka ja jälle tagasilööke – ilmateenistuse andmeil sajab nii homme kui ka tuleval nädalal lisaks vihmale lörtsi ja lund.

Homne sadu algab lumena ja läheb siis üle lörtsiks ja vihmaks. Sellised lume-, lörtsi- ja vihmasegused sajud ootavad meid veel tuleva nädala teisipäeva öösel ja hommikul, kesknädalal ning ööl vastu neljapäeva ja reedet.

Õhutemperatuur jääb null kraadi lähedale. Öösel, kui pilved hajuvad, tuleb kohati kuni viis kraadi külma. Päeval on termomeetrinäit küll plusspoolel, aga kas siis pilved või meie kohal olev külm õhumass ei luba sel palju üle nelja kraadi tõusta.

Homme tuleb pilves selgimistega ilm. Sajab lund, lörtsi ja vihma, pärastlõunal loode poolt alates sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 2-8, pärastlõunal saartel loodetuul kuni 10 m/s. Õhusooja on kuni viis kraadi.

Pühapäev tuleb soojem. Temperatuur tõuseb seitsme kraadini ning seda isegi siis, kui päikest palju ei näita. Nullist kõrgemale jääb õhutemperatuur ka esmaspäeva ja teisipäeva öösel, kui Eesti kohal on korraks veidi soojem õhumass.

Viimastel andmetel on teisipäeval ja kolmapäeval jälle oodata külma õhu sissetungi ning siis on päevasooja napilt kuni viis kraadi. Nädala lõpul, alates reedest on aga ilma soojenemist oodata.

Lisaks külmale sajule on oodata ka tugevasti lõõtsuvat loodetuult. Pühapäeval tugevneb edela- ja läänetuul, mis pöördub esmaspäeval loodesse ning tuulepuhangud ulatuvad mandril 15, rannikul kuni 20 m/s. Tuule nõrgenemist on oodata teisipäeva pärastlõunal. Edaspidi hoiab tuul mõõdukamat joont.