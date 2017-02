Vabariigi aastapäeva ilm tuleb tuuline ja kohati sajune

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt on Eesti Vabariigi 99. sünnipäeval pilves selgimistega ilm, kohati sajab lund ja lörtsi, puhub tugev tuul.

Ööl vastu reedet on vahelduva pilvisusega ilm, paiguti võib sadada kerget lund. Puhub läänekaare tuul 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -9 kraadi.

Päevaks jõuab üle Läänemere uus madalrõhkkond, mis liigub praegustel andmetel üle Leedu itta ja selle tihedam sadu meile ei ulatu. Eestis sajab kohati nõrka lund või lörtsi.

Tuul puhub läänekaarest ja on ikka tugev, puhanguid on rannikul 15, päeval Saaremaa ja Hiiumaa rannikul pärastlõunal kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -3, Saaremaal ja Eesti lõunaservas võib tõusta 0 kraadi ümbrusse.

Tallinnas, kus toimub Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud kaitseväe rivistus ja paraad, on keskmine õhutemperatuur -2 kraadi. Ilmateenistuse andmeil on pealinnas oodata nõrka lumesadu.

Sobiva ilmaga teevad paraadist kell 12.50 ülelennu Eesti õhuväe, politsei- ja piirivalveameti ning liitlaste lennuvahendid, näiteks peaks Eesti sünnipäeva tähistamisel osalema NATO luurelennuk AWACS E-3.

Mullu oli ilm Vabaduse platsil toimunud paraadi ajal kuiv ja vahepeal võis pilve tagant ka päikest näha.