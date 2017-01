Alanud nädal toob plusskraadid, tugevneva tuule ja jäiteohu

Ilmateenistuse prognoosi järgi kõiguvad alanud nädala temperatuurid mõlemal pool nulli, ulatudes kohati kuni nelja soojakraadini. Oodata on lund, lörtsi, vihma ja tugevat tuult ning nädala keskel on ka jäiteoht.

Teisipäeva ööl kujundab Läänemere ääres ilma kõrgrõhuala, päeval tugevneb Teravmägede lähistele jõudva madalrõhkkonna mõju. Kohati sajab lund ja öösel võib udu tekkida. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, õhtul pöördub edelasse ja tugevneb rannikualadel puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni -8, pikemate selgimiste korral langeb -12 kraadini, päeval 0 kuni -6 kraadi.

Kolmapäeval libiseb üle Baltimaade läänest itta madalrõhulohk, mis kannab Eestisse niiskema ja soojema õhu. Taevas tõmbub tihedamalt pilve. Paljudes kohtades sajab lund ja lörtsi, päeval võib rannikul ka vihma tulla, on jäiteoht. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni -5, Ida-Eestis võib langeda öö hakul kuni -8 kraadini, saartel 0 kuni +2, päeval -3 kuni +3 kraadi.

Neljapäeval liigub üle Norra mere ja Skandinaavia põhjaosa Barentsi mere suunas uus aktiivne madalrõhkkond ja selle lõunaserv laieneb Läänemeremaade kohale. Õhk on niiske ja soe. Kohati sajab lörtsi ja vihma, on jäiteoht. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +3, päeval 0 kuni +4 kraadi.

Reede öösel läheneb mööda ulatusliku madalrõhuala lõunaserva Läänemerele järjekordne lohk, mis päeva jooksul üle Baltimaade ja Soome Venemaale ruttab. Öösel on pilvi hõredalt ja ilm peamiselt sajuta. Tugev loode- ja läänetuul nõrgeneb ja õhutemperatuur langeb hommikuks 0 kuni -5 kraadi piiresse. Päeval pilvisus tiheneb ja õhtu eel läheb ilm suuremas osas Eestis sajule. Mitmel pool sajab nii lund, lörtsi kui ka vihma. Edela- ja läänetuul tugevneb ning õhutemperatuur tõuseb õhtuks -1 kuni +4 kraadi piiresse.

Laupäev lahkub madalrõhulohk Venemaale ja Läänemere kohale kerkib kõrgrõhuhari. Pilved hõrenevad ja saju tõenäosus kahaneb. Tugev loodetuul nõrgeneb veidi ja pöördub päeval läände. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, saartel kuni +2 kraadi, päeval -3 kuni +2 kraadi.

Pühapäeval ja esmaspäeval sõltub Eesti ilm jätkuvalt lõuna pool laiuva kõrgrõhkkonna ja põhja pool tegutsevate madalrõhkkondade paigutusest. Kui tugevamaks osutuvad tsüklonid, siis on oodata sajust ja tuulist ilma ning termomeetrinäidud püsivad valdavalt plusspoolel. Kõrgrõhkkonna ülekaalu korral võib aga oodata mõnevõrra kargemat ja kuivemat talveilma.