Maanteeamet hoiatab: libedus on pea kõikjal Eestis

Varajastel hommikutundidel on teeolud riigiteedel piirkonniti esineva lumesaju ja tuisu tõttu peamiselt muutlikud. Ilmaprognooside kohaselt teeolud lähitundidel oluliselt ei muutu.Päeval on sadu tihedam ja tuisk tugevam Põhja-Eestis.

Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele:

Sõidukijuhil tuleb alati arvestada, et talvised sõiduolud erinevad kardinaalselt suvistest ning lumist ja libedat teed tuleb võtta normaalse nähtusena. Talverehvid on kohustuslikud alates 1. detsembrist, kuid praeguste ilmastikuoludega peab iga juht ise hindama, kas rehvid on ikka väljasõiduks sobivad. Selleks et ohutult sihtpunkti jõuda, tuleb sõidukijuhtidel valida teeoludele vastav sõidukiirus ning ohutu sõidustiil – lubatud suurim piirkiirus ei ole kohustuslik, kirjutab maanteeamet.