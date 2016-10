Oktoobrikuu oli tavapärasest kõledam

Keskmine õhutemperatuur Eestis oli 5,0 kraadi, mis on 1,7 kraadi normist madalam. Paljuaastane keskmine on 6,7 kraadi.



Õhutemperatuuri maksimumiks registreeriti 16,8 kraadi 1. oktoobril Triikojal ning miinimumiks -5,4 kraadi 13. oktoobril Pärnus.

Eesti keskmine sajuhulk oli 39 mm. See on 53 protsenti normist. Viimaste aastate keskmine sajuhulk on 73 mm. Maksimaalseks ööpäeva sademete hulgaks mõõdeti 29 mm 29. oktoobril Jõhvis.

Päikesepaistet jagus Eestis 85 tunni jagu, mis on 98 protsenti normist. Paljuaastane keskmine on 87 tundi.